Украину сняли с паузы

Делегации США и Украины провели консультации в Майами, возобновив обсуждение условий мира с Россией. Эта встреча стала первой попыткой реанимировать украинское урегулирование, остановленное в связи с войной в Иране и отказом Киева от компромисса по Донбассу. В условиях, когда мирный процесс оказался под угрозой срыва, США пытаются убедить украинскую сторону в необходимости уступок Москве. Аргументами Вашингтона становятся неблагоприятные для Киева новые реалии, возникшие в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Беседуя с журналистами президентского пула, Дональд Трамп заверил их, что конфликт на Украине «будет урегулирован». «Переговоры происходят почти каждый день. Мы добиваемся большого прогресса»,— заявил президент США

Более чем месячная пауза в обсуждении ключевых условий завершения конфликта на Украине была прервана 21–22 марта в Майами (штат Флорида), где прошли переговоры без участия РФ.

Предыдущая, третья по счету в этом году встреча по Украине состоялась 17–18 февраля в трехстороннем формате в Женеве. Теперь же в Вашингтоне сочли необходимым провести с Киевом дополнительные двусторонние консультации, от результативности которых будет зависеть дальнейшее продвижение мирного процесса при посредничестве США.

Накануне американо-украинской встречи в Майами пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков напомнил о том, что деятельность трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности с участием РФ, США и Украины пока находится на паузе.

В связи с этим Дмитрий Песков назвал возникшую паузу «ситуативной» и выразил надежду на то, что она будет прервана.

Состав украинской делегации во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым в Майами остался тем же, что и в Женеве. Вместе с Умеровым во Флориду прилетели глава офиса Зеленского Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), глава парламентской фракции партии «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель главы офиса Зеленского Сергей Кислица.

В американскую делегацию помимо двух главных переговорщиков по Украине — спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера — вошли старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и новобранец переговорного процесса старший советник по политическим вопросам Госдепа США Крис Карран.

Заявления сторон, сделанные по завершении консультаций, создают видимость продвижения переговорного процесса, при этом не позволяя судить о достигнутых реальных результатах.

«Делегации США и Украины провели конструктивные встречи в рамках прилагаемых посреднических усилий. Консультации были посвящены уточнению и решению оставшихся вопросов с тем, чтобы приблизиться к всеобъемлющим договоренностям о мире»,— написал в соцсети X Стив Уиткофф. «Мы приветствуем продолжающиеся контакты с целью решения оставшихся вопросов, отмечаем важность этого с точки зрения общей глобальной стабильности и выражаем признательность президенту США за то, что он продолжает играть ведущую роль в этой работе»,— добавил спецпосланник президента США.

Не менее обтекаемым выглядит и итоговое заявление главного украинского переговорщика Рустема Умерова. «Мы продолжили обсуждение ключевых вопросов и следующих шагов в рамках переговорного процесса. Особое внимание было уделено согласованию подходов для дальнейшего продвижения к практическим результатам»,— сообщил Умеров.

Демонстрация готовности продолжать диалог произошла в условиях нового похолодания в отношениях США и Украины, пришедшего в марте вместе с войной в Иране. В своих последних заявлениях президент Трамп заметно ужесточил свой тон по отношению к Зеленскому, повторяя тезис о том, что поиски мира тормозит не Москва, а украинский президент.

Кроме того, глава Белого дома весьма решительно пресек попытки Зеленского использовать войну на Ближнем Востоке как новую возможность сблизиться с США, предложив использовать в войне против Ирана военные возможности и опыт Киева.

Свои претензии к Украине накануне переговоров в Майами президент Трамп перечислил в интервью ведущей телеканала MS Now Стефани Рул. «Он говорит, что с Зеленским очень тяжело иметь дело. По его словам, с Зеленским сложнее иметь дело, чем с Путиным»,— пересказала содержание беседы с Трампом Стефани Рул. «Я спросила о помощи, поддержке со стороны Украины. Он ответил, что Украина не сделала ничего. Все сказанное Зеленским насчет помощи Украины нам — это просто для политических и пиаровских целей, они ничего не сделали»,— добавила телеведущая.

Испытывая растущее раздражение несговорчивостью Зеленского, создавшего угрозу перехода «технической паузы» в окончательное прекращение переговорного процесса по Украине, президент США ищет новые рычаги давления на Киев. Цель Вашингтона — подтолкнуть Зеленского к уступкам по Донбассу и тем самым признать тяжелые для Украины новые реалии, возникшие в последние недели на Ближнем Востоке и в лагере европейских союзников при отсутствии при этом заметных перемен на линии боевого соприкосновения.

По информации агентства Bloomberg, только за первые 11 дней конфликта с Ираном США и их союзники использовали более тысячи ракет-перехватчиков PAC-3, запускаемых комплексами Patriot (ранее президент Зеленский сообщил о том, что с 2022 года Украина получила от союзников только около 600 таких ракет).

Уже после встречи в Майами издание Politico сообщило о растущих опасениях стран ЕС, что США в определенный момент вообще откажутся помогать Киеву.

«Ближний Восток отвлекает внимание от Украины. В Эмиратах разбрасываются ракетами, как конфетами, в то время как Украина отчаянно в них нуждается. Это не должно стать ситуацией "или-или", когда у США будет хватать ресурсов только на один конфликт, и они бросят Украину»,— заявил Politico европейский дипломат.

Вторым неблагоприятным фактором для Киева стала угроза потерять прочный европейский тыл в связи с обрушившимися на страны ЕС проблемами из-за войны на Ближнем Востоке и их неудачными попытками запустить механизм выдачи кредита Украине в размере €90 млрд. Ряд украинских экспертов высказывают опасение, что на фоне проблем с энергоносителями Европа может начать пересматривать отношения с Россией для их восстановления и уменьшить поддержку Украины.

При этом после предпринятой на прошлой неделе на саммите ЕС неудачной попытки одобрить кредит Киеву из-за вето Венгрии даже при самом благоприятном для Украины раскладе в случае смены венгерского правительства после выборов 12 апреля на получение жизненно важных для Киева европейских денег уйдет не один месяц.

Между тем ситуация в экономике Украины продолжает стремительно ухудшаться — в минувшие выходные там взлетели цены на топливо, в результате чего стоимость одного литра 95-го бензина составила более 70 гривен (свыше 140 руб.).

Впрочем, главным фактором, подталкивающим Вашингтон к усилению давления на Киев, остается нежелание потерпеть еще одно дипломатическое поражение после понесенных США издержек в связи с операцией в Иране. «Я думаю, конфликт (на Украине.— “Ъ”) будет урегулирован. Переговоры происходят почти каждый день. Мы добиваемся большого прогресса»,— заверил журналистов президентского пула 20 марта Дональд Трамп.

Сергей Строкань