Правительство допускает введение нового запрета на экспорт бензина

Правительство России обсуждает возможность повторно ввести полный запрет на экспорт бензина из страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с дискуссией. Это также подтвердили источники ТАСС и РБК. Ограничение сняли в конце января.

19 марта глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов допустил, что если баланс спроса и предложения на бензин будет нарушен, то власти могут ввести превентивный запрет на экспорт бензина. По его словам, у правительства выработан «эффективный механизм принятия решения» в отношении этого вопроса.

25 февраля вице-премьер России Александр Новак отмечал, что правительство не исключает запрета на экспорт топлива в будущем, однако пока такой необходимости нет. Тогда он характеризовал ситуацию на российском рынке топлива как стабильную.

Полный запрет на экспорт бензина был введен 31 августа 2025 года из-за резкого роста оптовых и розничных цен на топливо. В конце января его сняли.