В Омской области заявили о двух новых очагах бешенства

В селе Заречное и деревне Давыдовка Омской области выявили очаги бешенства, следует из указа губернатора региона Виталия Хоценко. В обоих населенных пунктах и на территории в радиусе 500 м от них ввели карантин до 24 мая. Информация об этом содержится в указе губернатора региона Виталия Хоценко.

С 13 марта в поселках Марьяновка, Горячий Ключ и деревне Роза Долина в Омской области уже действует карантин по бешенству. Меры введены до 13 мая.

В начале года власти регионов Сибири начали сообщать о вспышках инфекции — сообщалось, что речь шла о бешенстве и пастереллезе. В Новосибирской области «наиболее пострадавшими оказались пять сел», заявил губернатор Андрей Травников: Гнедухино, Новоключи, Чернокурья, Козиха и Новопичугово. 22 марта он заявлял, что в трех населенных пунктах — Чернокурье, Новопичугово и Козиха — продолжали изымать животных. С 16 февраля на территории Новосибирской области действует режим ЧС.