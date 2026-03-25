Генпрокуратура инициировала более 1 тыс. дел в сфере ЖКХ в 2025 году
В 2025 году в России возбудили 1,1 тыс. дел в сфере ЖКХ после проверок Генпрокуратуры. К административной ответственности привлекли 22,6 тыс. лиц. Еще 26,5 тыс. получили предостережение. Об этом сообщили «Ведомостям» в пресс-службе Генпрокуратуры.
Самыми распространенными нарушениями в сфере ЖКХ стали:
- износ коммунальной инфраструктуры;
- неэффективность работы управляющих компаний;
- недостаток финансирования;
- завышенные тарифы.
«Болевыми точками остаются состояние жилого фонда, срывы поставок коммунальных ресурсов, необоснованное начисление платежей»,— говорил генеральный прокурор Александр Гуцан на коллегии с участием президента России Владимира Путина.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ФАС продумать до 20 апреля меры, которые позволят эффективнее устранять нарушения в сфере тарифов ЖКХ. Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин говорил, что в некоторых регионах износ коммунальных сетей достиг 80%. Глава Минстроя указал на высокое число аварий в сфере ЖКХ.