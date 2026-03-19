Минстрой сообщил о 80-процентном износе системы ЖКХ в некоторых регионах

Износ коммунальных сетей в России составляет 40%, сообщил министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. По его информации, в некоторых регионах показатель достигает 80%. Дефицит кадров в жилищно-коммунальном хозяйстве страны оценивается в 150 тыс. человек, добавил глава Минстроя.

Число крупных аварий в сфере ЖКХ с каждым годом снижается, но остается высоким, отметил господин Файзуллин. По его оценкам, программа повышения производительности труда в жилищно-коммунальном хозяйстве позволит отрасли снизить аварийность до 11,5%. План до 2030 года включает оптимизацию производственных процессов, обучение кадров и другие меры.

«Если смотреть на ту ситуацию, которую мы проходим в этом отопительном сезоне, крупнейших аварий у нас, наверное, — только в городе Бодайбо в Иркутской области»,— сказал глава Минстроя на Национальном форуме технологий, техники и повышения производительности труда в ЖКХ (цитата по ТАСС).

Вице-премьер России Марат Хуснуллин оценивал износ системы ЖКХ в некоторых регионах в 50%. Он отмечал, что около 30% предприятий в отрасли убыточны, и призывал скорректировать тарифы на услуги ЖКХ.