Danone купит производителя пищевых добавок Huel за €1 млрд

Французская Danone объявила о приобретении британского стартапа Huel, специализирующегося на пищевых добавках. Сделка оценивается в €1 млрд. Danone рассчитывает «укрепить позиции в сфере функционального питания и расширить свой портфель в быстрорастущем сегменте комплексного питания», указано в сообщении компании.

Huel, производящая протеиновые коктейли, батончики и готовые блюда из смеси растительных ингредиентов, работает с 2015 года. Сейчас ее товары продаются более чем в 25 тыс. магазинов по всему миру. Как пишет The Guardian, продукция Huel стала «неотъемлемой частью ассортимента фитнес-центров».

Первыми инвесторами стартапа стали инвестиционное подразделение Morgan Stanley и актер Идрис Эльба. Господин Эльба заявлял, что использовал Huel, набирая мышечную массу для своей роли в серии фильмов о Торе.

Екатерина Наумова