Здоровое питание закрепляется в трендах

Рынок функциональных продуктов, полезных добавок, органических напитков и питания с приставкой «ЗОЖ» устойчиво растет. Стремление к здоровому образу жизни год от года фиксирует ВЦИОМ. И основа ЗОЖ — это не только физическая активность и отказ от вредной пищи, но и специальная корзина. Органические продукты, спортивное питание, функциональные напитки, снеки проникают в массовый FMCG. Подробности — у Дарьи Надиной.

Яркий пример — протеин. Продажи продуктов с добавленным белком в России, по данным NTech, с апреля 2024 года по март 2025 года выросли почти на 83,5% в денежном выражении и более чем на 63%. Основательница и CEO компаний BioFoodLab Елена Шифрина говорит, что для рынка ЗОЖ-продуктов это свойственно — какой-то отдельный ингредиент становится по-настоящему модным. «Продукты питания, здоровый образ жизни — это все часть большого fashion-рынка. Авокадо, ягоды годжи и так далее — это же все то же самое, что есть в fashion-рынке. На fashion-рынке в один момент популярны джинсы клеш, и все хотят эти джинсы. На следующий сезон никому они не нужны»,— резюмирует Шифрина.

При этом сам тренд на здоровое питание из моды не выходит, а только закрепляется. Согласно результатам исследования агентства ORO о потребительских предпочтениях, 41% россиян готовы платить больше за полезные продукты питания. Ритейлеры фиксируют ежегодный рост продаж в 15-20%, на маркетплейсах показатели еще выше. Производители активно размещаются на онлайн-витринах и с их помощью расширяют географию присутствия. Например, компания Елены Шифриной благодаря партнерству с проектом РВБ «Платформа роста» получила преференции на Wildberries и рекламное размещение, повысив узнаваемость не только своего бренда Bite, но и попутно популяризируя здоровое питание и полезные снеки:

«Чем больше достаток у людей, тем лучшим здоровьем они обладают, тем меньшим весом они обладают. Это следует из статистики среди всех развитых стран — чем ты богаче, тем худее. Те, у кого есть средний плюс достаток, начинают заботиться о своем питании. Они уже понимают, что питание — это не просто калории, а это и энергия, и качество жизни, сон, работа организма, пищеварительной системы. И она, конечно, вся зависит от качества продуктов, которые ты употребляешь».

Госпожа Шифрина считает, что рынок далек от насыщения и будет ежегодно расти на 15-20% благодаря популяризации ответственного отношения к питанию и развитию e-commerce.

Дарья Надина