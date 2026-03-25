Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иноагент Борис Гребенщиков стал гражданином Великобритании

Музыкант Борис Гребенщиков (признан иноагентом) получил гражданство Великобритании, следует из данных британского реестра компаний. Аналогичный статус получила его супруга Ирина.

Борис Гребенщиков (иноагент)

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В декабре 2022 года господин Гребенщиков (иноагент) вместе с женой зарегистрировал в Великобритании компанию BG PLUS LLP, указав свое российское гражданство. В марте 2026-го в реестр внесли изменения, согласно которым оба стали британскими подданными.

Музыкант покинул Россию вскоре после начала СВО. В 2023 году Минюст включил Бориса Гребенщикова в реестр иностранных агентов.

