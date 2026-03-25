Иноагент Борис Гребенщиков стал гражданином Великобритании

Музыкант Борис Гребенщиков (признан иноагентом) получил гражданство Великобритании, следует из данных британского реестра компаний. Аналогичный статус получила его супруга Ирина.

Фото: Сергей Вишневский, Коммерсантъ

В декабре 2022 года господин Гребенщиков (иноагент) вместе с женой зарегистрировал в Великобритании компанию BG PLUS LLP, указав свое российское гражданство. В марте 2026-го в реестр внесли изменения, согласно которым оба стали британскими подданными.

Музыкант покинул Россию вскоре после начала СВО. В 2023 году Минюст включил Бориса Гребенщикова в реестр иностранных агентов.