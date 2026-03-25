В Ярославской области родственники устроили драку с сотрудниками ДПС

В поселке Некрасовском водители-родственники разбили автомобиль ДПС и вступили в драку с полицейскими. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ярославской области, нарушителей доставили в отдел полиции.

В ведомстве рассказали, что 23 марта на улице Строителей наряд ДПС остановил автомобиль Niva, за рулем которого находился 38-летний водитель. В момент проверки документов водитель стал размахивать руками и вести себя неадекватно.

В это же время в автомобиль сотрудников ДПС въехала LADA Granta, за рулем которой находился 39-летний родственник нарушителя. Он вмешался в действия полицейских и ударил одного из них.

В результате водителя Niva привлекли к административной ответственности за управление машиной без прав и неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Материалы по факту применения силы к полицейскому были направлены в СК.

