Обсуждения планировки территории под новые небоскребы в Лахте возобновили

Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга объявил о новых общественных обсуждениях проекта планировки и проекта межевания территории под строительство небоскребов «Лахта центр 2» и «Лахта центр 3».

Фото: Пресс-служба ПАО «Газпром»

Изначально обсуждения должны были состояться с 10 марта по 8 апреля. Теперь они пройдут с 25 марта по 22 апреля. Экспозиция будет представлена 2 апреля.

Ранее на сайте комитета были опубликованы материалы экспозиции проектов. Согласно документам, максимальная высота зданий составит 710 и 570 м. Общая площадь небоскребов была запланирована на уровне 411 тыс. и 322 тыс. кв. м соответственно.

Накануне общественные обсуждения отменили. Причины такого решения в структуре Смольного не назвали.

Артемий Чулков