Общественные обсуждение планировки территории под «Лахта-2» и «Лахта-3» отменили

В Санкт-Петербурге отменили общественные обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории под строительство небоскребов «Лахта центр 2» и «Лахта центр 3» в Приморском районе. Об этом сообщили городском комитете по градостроительству и архитектуре.

Обсуждения должны были пройти с 10 марта по 8 апреля. Причину их отмены в структуре Смольного не уточняют.

Ранее на сайте комитета были опубликованы материалы экспозиции проектов. Согласно документам, максимальная высота зданий составит 710 и 570 м. Общая площадь небоскребов была запланирована на уровне 411 тыс. и 322 тыс. кв. м соответственно.

