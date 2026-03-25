Песков назвал прорывным соглашение с Вьетнамом о строительстве АЭС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал прорывным соглашение между Россией и Вьетнамом о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1». Такое заявление господин Песков сделал на брифинге в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Вьетнама Фам Минь Тиня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь отметил, что визит вьетнамского премьера проходит «очень продуктивно» и способствует развитию «многопланового сотрудничества в самых различных областях» между странами.

«(В частности, было принято. — “Ъ”) прорывное решение по строительству атомной электростанции во Вьетнаме», — отметил господин Песков (цитата по ТАСС).

Премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь находится в Москве с трехдневным визитом во главе большой межведомственной делегации. 23 марта вьетнамские представители подписали с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным и главой «Росатома» Алексеем Лихачевым межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1».

Проект предусматривает строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. В качестве референтного выбран проект Ленинградской АЭС-2. Инициатива была запущена в 2010 году, но остановлена в 2016-м. В ноябре 2024 года Вьетнам решил возобновить проект, после чего «Росатом» подтвердил готовность участвовать.

