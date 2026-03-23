Россия поучаствует в строительстве первой во Вьетнаме АЭС

Россия и Вьетнам заключили межправительственное соглашение о строительстве АЭС «Ниньтхуан-1», сообщили в «Росатоме».

В церемонии подписания документа участвовали премьер-министры двух стран Михаил Мишустин и Фам Минь Тинь, а также главы «Росатома» Алексей Лихачев и канцелярии правительства Вьетнама Чан Ван Шон.

«Для нас это не просто соглашение о строительстве двух атомных энергоблоков. Мы видим в нем основу для долгосрочного индустриального партнерства, которое будет означать укрепление энергетической независимости Вьетнама и новые возможности для экономического роста»,— заявил господин Лихачев.

Проект предусматривает строительство двух энергоблоков с реакторами ВВЭР-1200 общей мощностью 2400 МВт. В качестве референтного выбран проект Ленинградской АЭС-2. Документ закрепляет условия сотрудничества и формирует правовую базу для реализации станции.

Инициатива была запущена в 2010 году, но остановлена в 2016-м. В ноябре 2024 года Вьетнам решил возобновить проект, после чего «Росатом» подтвердил готовность участвовать. Председатель комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов сообщал, что межправительственное соглашение рассчитывали подписать до конца 2025 года, однако сроки были сдвинуты.