В Ярославской области прошли массовые проверки иностранных граждан

В Ярославской области в результате проверок иностранных граждан полицией было выявлено 441 административное правонарушение. Об этом сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: УМВД по Ярославской области Фото: УМВД по Ярославской области

Проверки проводились в течение недели на объектах трудовой деятельности и в местах компактного проживания иностранных специалистов. В результате рейдов было выявлено 105 нарушений правил въезда, выезда и пребывания иностранцев и лиц без гражданства в РФ, 116 нарушений порядка осуществления иностранными гражданами трудовой деятельности и 119 нарушений правил дорожного движения при эксплуатации транспортных средств и осуществлении перевозочной деятельности.

«Все правонарушители привлечены к предусмотренной законом ответственности»,— отметили в УМВД.

Кроме того, сотрудники ведомства собрали материалы и возбудили 14 уголовных дел, в том числе 11 по статье о фиктивной постановке на учет иностранцев по месту пребывания в РФ. Было вынесено 22 постановления об административном выдворении за пределы страны иностранцев.

«За допущенные нарушения из России выдворено 24 иностранных гражданина, депортировано 12 иностранных граждан»,— добавили в УМВД.

Алла Чижова