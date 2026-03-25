Майнеры криптовалют в России впервые отчитаются налоговой о доходах

Майнеры криптовалют должны не позднее 30 апреля представить в налоговую службу декларации о полученных за прошлый год доходах. Они впервые предоставляют отчетность, сообщает Федеральная налоговая служба (ФНС).

В налоговой декларации требуется отразить доход, полученный в результате майнинга цифровой валюты, а также доход, полученный от ее продажи. Налогоплательщик вправе сам выбрать рыночную котировку, сложившуюся у одного из указанных организаторов торгов по соответствующей торговой паре, уточнила ФНС.

Майнинг в России легализован с 1 ноября 2024 года. Юрлица и индивидуальные предприниматели, занимающиеся добычей криптовалюты, должны регистрироваться в специальном реестре ФНС. В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект о передаче Минфину права по контролю за майнингом. Ведомство формирует реестр, в котором находятся более 1,3 тыс. майнеров.