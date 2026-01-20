Госдума приняла в первом чтении передачу Минфину права по контролю за майнингом

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает передачу Минфину России полномочий в сфере оборота цифровой валюты, включая майнинг. Проект, внесенный депутатом ГД Андреем Луговым (фракция ЛДПР), опубликован на сайте нижней палаты парламента.

Проект предполагает передачу Минфину права контролировать соблюдение всех установленных норм и правил, касающихся работы майнинг-пулов и операторов майнинговой инфраструктуры. Это включает проверку организаций, занимающихся добычей криптовалюты, контроль объема и характера предоставляемых ими услуг. Кроме того, министерство сможет требовать от самих майнеров предоставлять информацию о добываемой криптовалюте.

Государство хочет упростить контроль над криптовалютой и майнингом, сообщил зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Сергей Алтухов. «Долгое время Центробанк считал криптовалюты денежными суррогатами и отрицал их роль в финансовой системе»,— заявил он ТАСС. Однако сейчас в этой сфере наметилось значительное потепление, и потому необходимы новые инструменты контроля и гораздо большая гибкость, чем по отношению к другому бизнесу, сказал Сергей Алтухов.

Сейчас проверкой сферы цифровой валюты занимается Федеральная налоговая служба, но ее действия ограничены общим законом о госконтроле, сообщил депутат. По его словам, контролирующим органам нужна большая гибкость — у них должна быть возможность проводить внеплановые проверки и быстро реагировать на нарушения.

19 января в Госдуму внесли законопроект о введении штрафов за нарушение законодательства о майнинге. Согласно инициативе, за нарушение запрета на майнинг в регионах, где есть такое ограничение, гражданам грозит штраф от 100 до 150 тыс. руб. Штрафы для должностных лиц могут составить от 300 до 800 тыс. руб., для юрлиц — от 1 до 2 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.