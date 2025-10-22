Силуанов рассказал о формировании реестра майнеров

Министерство финансов РФ начало формировать реестр майнеров. Об этом заявил глава ведомства Антон Силуанов.

Антон Силуанов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Действительно, мы начали уже заниматься формированием реестра майнеров, и в этом реестре уже находятся 1 364 зарегистрированных майнера»,— сказал господин Силуанов на пленарном заседании Госдумы (цитата по ТАСС).

По словам Антона Силуанова, Минфин решил ввести налогообложение майнинга. Теперь стоит вопрос о легализации операций с криптовалютой и криптоактивами, которые уже существуют, но находятся вне правового поля, отметил министр.

Банк России и Минфин договорились подготовить законодательные предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, о регулировании криптообменов и работы криптобирж, рассказал Антон Силуанов. По его словам, легализация направления нужна для его учета в налогообложении.