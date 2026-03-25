Концессию по строительству КПО в Новосибирской области выставили на торги

Министерство экономического развития Новосибирской области объявило конкурс на право заключения концессионного соглашения о финансировании, создании и эксплуатации на территории региона двух комплексов по переработке отходов (КПО) — «Правобережного» и «Левобережного». Заявки на участие принимаются до 4 мая 2026 года. Информация об этом размещена на сайте «ГИС. Торги».

Согласно конкурсной документации, расчетный объем инвестиций концессионера в создание КПО «Левобережный» составляет 12,24 млрд руб., включая затраты на уплату налогов, сборов и иных обязательных платежей. Инвестиции в строительство второго объекта — КПО «Правобережный» — оценены в 12,43 млрд руб.

«Концессионер обеспечит создание объекта соглашения в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством и соглашением, за счет собственных средств — в размере не менее 5% от предельного объема инвестиций концессионера в создание объекта соглашения и (или) привлеченных в рамках льготного финансирования, средств капитального гранта, в том числе обеспечит его ввод, а также эксплуатацию», — указано в документации.

Расчетный срок окупаемости инвестиций концессионера в создание «Левобережного» комплекса составляет 11 лет с даты начала эксплуатации, «Правобережного» — 12 лет.

По условиям соглашения, мощность КПО «Левобережный» составит 270 тыс. тонн ТКО в год. Мусоросортировочный комплекс с участком компостирования и участком изготовления RDF-топлива должен быть построен за два года с даты получения положительного заключения Госэкспертизы, но не позднее 31 декабря 2028 года. Под полигон выделен земельный участок площадью 794,7 тыс. кв. м в Верх-Тулинском сельсовете. Срок действия концессионного соглашения составляет 25 лет.

Мощность второго комплекса — «Правобережного» — после окончания строительства составит не менее 330 тыс. тонн ТКО в год. Он должен быть построен за два года, но не позднее 31 марта 2029 года. Под КПО выделен участок общей площадью 697,8 тыс. кв. м в Раздольненском сельсовете. Концессионное соглашение будет действовать также 25 лет.

Ранее власти Новосибирской области заявили о намерении заключить концессионные соглашения о строительстве КПО с полностью подконтрольными им фирмами — ООО «КПО "Правобережный"» и ООО «КПО "Левобережный"». Учредителями фирм выступают две государственные компании — АО «Корпорация развития Новосибирской области» (95%) и АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области» (АРЖС, 5%).

Лолита Белова