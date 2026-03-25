Строительство распредцентра в Северной Осетии оценили в 17,7 млрд рублей

Строительство распределительного центра ТК «Алания» в Северной Осетии оценили в 17,7 млрд руб. Объект планируется запустить в 2026 году, сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на Департамент социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития России.

Ввод распределительного центра станет завершающим этапом реализации проекта и позволит вывести комплекс на мощность в 20 тыс. тонн томатов ежегодно. Тепличный комплекс был открыт в 2024 году. Общая площадь объекта составляет 60,2 га.

Тепличный комплекс «Алания» — один из крупнейших инвестиционных проектов в сфере растениеводства на Северном Кавказе. Он включает в себя многопролетные теплицы и рассадный отдел. Продукция будет поставляться на рынки Северо-Кавказского и Центрального федеральных округов. Проект входит в число ключевых подпроектов в рамках прорывных инициатив СКФО.

Мария Хоперская