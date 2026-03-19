Апелляция вернула «Уральской стали» жалобу на арест 556 млн по иску НЛМК

19-й арбитражный апелляционный суд возвратил жалобу АО «Уральская сталь» (подконтрольно «Загорскому трубному заводу») на решение Арбитражного суда Белгородской области об аресте 556 млн руб. на счетах компании. Оно было принято как обеспечительная мера по иску АО «Стойленский ГОК» (структура ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат»; НЛМК; контролируется Владимиром Лисиным) о взыскании задолженности с «Уральской стали». Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Апелляция отказалась рассматривать жалобу «Уральской стали» из-за того, что она, вопреки требованиям законодательства, была подана не через первую инстанцию. В связи с этим ответчик направил претензию повторно, о ее принятии пока не сообщалось.

Всего «Стойленский ГОК» требует с «Уральской стали» 601,3 млн руб. Эта сумма включает задолженность по договору поставки от 2020 года на 556 млн руб., неустойку на 41,7 млн руб. и оплату госпошлины на 3,5 млн руб. Истец требовал арестовать на счетах ответчика всю сумму, но белгородский арбитраж принял обеспечительные меры только в отношении 556 млн руб.

Следующее заседание по делу назначено на 6 апреля.

Алина Морозова