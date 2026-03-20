Бенефициар Новолипецкого меткомбината Лисин просит снять с него санкции Канады

Основной владелец ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) Владимир Лисин попросил Федеральный суд Канады вмешаться в процесс снятия с него санкций, сообщает «Ъ». Иск был подан еще 6 января, но суть требований и доводы истца ранее не раскрывались.

По данным «Ъ», господин Лисин просит выдать судебный приказ, обязывающий министра иностранных дел Канады незамедлительно вынести решение по его обращению. Под канадские санкции российский бизнесмен попал в июне 2025-го. В июле он обратился в МИД Канады за исключением из санкционного списка, в сентябре направил дополнительные разъяснения, а в декабре попросил министра вынести решение без дальнейшей задержки.

«По закону у министра было 90 дней на принятие решения, но на момент подачи иска прошло 168 дней, и ответа до сих пор нет — такое бездействие “неразумно и противоречит закону”, полагает истец. В связи с чем господин Лисин просит суд обязать МИД Канады немедленно принять решение по заявлению и сообщить об этом в течение пяти дней. Кроме того, он требует официально признать, что министр нарушил установленную процедуру, затянув рассмотрение»,— пишет «Ъ».

Санкции Канады предусматривают заморозку активов и связанные с этим запреты. По утверждениям истца, включение в санкционный список «имеет серьезные последствия даже для тех, кто проживает в другой юрисдикции и не является ее гражданином, поскольку многие финансовые учреждения и компании по всему миру работают по строгим правилам и не сотрудничают с подсанкционными лицами».

