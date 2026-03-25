Отчисления сдают зачет

Новая инициатива Минцифры о деталях взаимодействия IT-компаний и вузов может привести к сокращению 30–50% от текущих расходов бизнеса на образование и науку. Участники рынка опасаются, что механизм, предлагающий всего несколько направлений для инвестиций, снизит вклад бизнеса в развитие кадрового потенциала отрасли. В Минцифры заявляют, что уже учли в своем документе мероприятия, оказывающие наибольший вклад в качество подготовки IТ-специалистов, но расширение перечня доступных для спонсирования бизнесом проектов может быть рассмотрено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с отзывами на обновленный проект приказа Минцифры, который предлагает порядок взаимодействия IТ-компаний и образовательных организаций. Речь идет об отчислениях крупнейшими участниками IT-рынка 3% от сэкономленных средств от налоговых льгот. Документ опубликован на портале правовых актов 20 февраля, отзывы на него появились в марте.

В проекте говорится о восьми видах мероприятий, которые может поддерживать бизнес, два из которых обязательны. Так, участники рынка должны будут разрабатывать проекты основных образовательных программ и привлекать своих сотрудников со стажем от одного года в течение пяти лет к преподаванию или финансировать стажировки, разработку контента для школ, программы повышения квалификации и мероприятий в рамках федеральных проектов.

Согласно постановлению правительства, с 2026 года крупные IT-компании должны отчислять на образование не менее 3% от сэкономленных на налоговых льготах средств. До 1 июня 2026 года они должны заключить как минимум одно «соглашение об оказании содействия» в реализации образовательных IT-программ c государственным или частным вузом. Условие становится обязательным для компаний, воспользовавшихся сниженными тарифами страховых взносов или пониженной ставкой на налог на прибыль и выручкой не менее 1 млрд руб. в год и штатом из не менее 100 человек. Сотрудничество будет необходимо для продления IT-аккредитации Минцифры, которая дает налоговые льготы компаниям.

Участники рынка в лице ассоциации АРПП «Отечественный софт» (объединяет более 300 компаний) и Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в своих отзывах указывают, что в нынешнем виде проект приказа Минцифры «существенно ограничивает виды поддержки и не полностью учитывает интересы сторон». Это может привести к вынужденному сокращению или перенаправлению от 30% до 50% текущих расходов компаний на образование и науку, сузит спектр реально поддерживаемых инициатив и снизит общий вклад бизнеса в развитие кадрового потенциала IТ-отрасли.

Организации предлагают расширить перечень мероприятий и включить в него, например, выплату именных стипендий и грантов, организацию и проведение хакатонов (командных соревнований IT-специалистов), передачу лицензий на ПО и т. д. А также не облагать НДС операции по передаче средств от IT-компаний вузам.

В Минцифры заявили “Ъ”, что в перечень потенциальных объектов инвестирования вошли мероприятия, оказывающие наибольший вклад в качество подготовки IТ-специалистов.

При этом там отмечают, что «вопрос расширения перечня видов мероприятий может быть рассмотрен в дальнейшем». В министерстве добавили, что проектом предусмотрена возможность заключения соглашений между компаниями и учебными заведениями на текущий календарный год или следующий.

«Эксперты АРПП проанализировали опыт реализации пилотного проекта, посвященного взаимодействию IТ-компаний и образовательных организаций, и сформулировали предложения по доработке инициативы. На рабочей встрече в Минцифры эти предложения были рассмотрены. Сейчас мы ведем совместную работу по совершенствованию проекта»,— пояснил исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. В РСПП не ответили “Ъ”.

Источник “Ъ” на IT-рынке указывает, что образовательная реформа Минцифры «особенно важна для крупных компаний, поскольку использование налоговых и неналоговых льгот в IT одновременно — существенный стимул для них». При этом у бизнеса есть много вопросов по порядку учета прямых и косвенных расходов на поддержку вузов, говорит он.

Екатерина Фадеева