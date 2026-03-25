Ярославская УК заплатит 160 тысяч рублей за затопление квартиры

В Ярославле суд взыскал с управляющей компании 160 тыс. руб. в пользу местной жительницы, квартиру которой затопило в результате невыполнения обязанности по обеспечению надлежащего состояния общего имущества дома. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления ФССП.

В ведомстве рассказали, что из-за промерзания наружной стены произошло разрушение межпанельных швов фасада многоквартирного дома. Это привело к затоплению детской комнаты в квартире заявительницы на пятом этаже. В результате протечек стены увлажнились, в помещении создались условия сырости и промерзания. При этом у заявительницы двое детей, один из которых был новорожденным.

Управляющая организация отказалась урегулировать конфликт мирным путем, уточнили в пресс-службе управления, поэтому собственница квартиры обратилась в суд. Тот поддержал ее требования и взыскал с управляющей компании 160 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда и судебных расходов, а также штрафа и неустойки. Кроме того, суд обязал компанию устранить дефекты за свой счет.

Судебные приставы добились того, что УК перечислила деньги местной жительнице. «Исполнительное производство окончено фактическим исполнением»,— добавили в управлении.

Алла Чижова