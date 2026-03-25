Путин наградил посмертно погибших при терактах в Москве сотрудников ДПС

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденами Мужества сотрудников ДПС Ильи Климанова и Максима Горбунова, ставших жертвами теракта на юге Москвы. К этой награде также представлен старший лейтенант полиции Денис Братущенко, погибший при взрыве рядом с машиной ДПС возле Савеловского вокзала. Об этом говорится в видеоматериалах к докладу начальника столичного МВД Олега Баранова в Мосгордуме, передает ТАСС.

24-летний Илья Климанов и 25-летний Максим Горбунов погибли 24 декабря 2025 года. Взрывное устройство сработало, когда двое сотрудников ДПС попытались задержать подозрительное лицо около служебного автомобиля. Стоявший возле машины человек также умер на месте. Было возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 221.1 УК). Как выяснил «Ъ», взрыв совершил 24-летний рабочий из Ивановской области.

Патрульная машина взорвалась у здания Савеловского вокзала 24 февраля 2026-го, когда к ней подошел неизвестный мужчина. Сотрудник ДПС Денис Братущенко погиб на месте, двое его коллег пострадали. Предполагаемый подрывник тоже погиб. Им оказался 22-летний житель Удмуртии.

