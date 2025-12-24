ГИБДД: жертвами взрыва на юге Москвы стали сотрудники ДПС 24 и 25 лет

Погибшие при взрыве на улице Елецкой на юге Москвы сотрудники ДПС — это лейтенанты полиции Илья Климанов и Максим Горбунов, им было 24 и 25 лет соответственно. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Илья Климанов пришел на службу в полицию в октябре 2023 года, Максим Горбунов — в феврале 2022-го. Семьям погибших пообещали оказать всю необходимую помощь.

ЧП произошло в ночь на 24 декабря. Взрывное устройство сработало, когда двое сотрудников ДПС приблизились к своему служебному автомобилю. Возле машины в тот момент стоял человек, он погиб вместе с полицейскими. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317 УК) и незаконном обороте взрывных устройств (ч. 1 ст. 221.1 УК).