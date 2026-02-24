Должник оказался террористом

Террористом, подорвавшим наряд дорожно-патрульной службы (ДПС) у Савеловского вокзала в Москве, оказался 22-летний житель Удмуртии, погрязший в долгах. Парень приехал в столицу транзитом через Санкт-Петербург, выбрав в качестве цели полицейских. Президент Владимир Путин назвал происшедшее терактом, пояснив, что молодой человек стал объектом вербовки через интернет, а подорвали его дистанционно. Похожий случай с нападением на полицейских произошел в Москве в конце прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Смертника дистанционно взорвали в полицейской машине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости Смертника дистанционно взорвали в полицейской машине

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Очередная террористическая атака была совершена перед входом на Савеловский вокзал столицы. В День защитника Отечества, 23 февраля, все правоохранительные органы переводятся на усиленный режим несения службы, поскольку к этой дате могут быть приурочены диверсионные атаки. В ночь на 24 февраля у вокзала несли службу два наряда ДПС управления ГИБДД ГУ МВД по Москве. В 0:05 к офицерам подошел молодой человек. Его поведение показалось полицейским подозрительным, и они усадили его на заднее сиденье служебного авто. Через пару секунд прогремел взрыв, эквивалентный по мощности 300–400 г тротила. Подрывник и находившийся рядом с ним 34-летний старший лейтенант полиции Денис Братущенко погибли на месте. Двое его коллег с ранениями различной степени тяжести были срочно госпитализированы прибывшими бригадами скорой.

По горячим следам следователи СКР возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ) и незаконного оборота взрывчатых веществ (ст. 222 УК РФ). Уже через несколько часов была установлена личность подрывника. Им оказался 22-летний уроженец небольшого, около 40 тыс. жителей, удмуртского города Можга Сергей М.

По предварительным данным, ранее Сергей М. ни в чем предосудительном замечен не был, однако якобы являлся поклонником известной игры-шутера по истреблению зомби. Кроме того, он стал должником по ряду микрозаймов. В Москву он приехал на поезде из Санкт-Петербурга.

На коллегии ФСБ президент Владимир Путин предположил, что исполнителя, как это часто бывает, завербовали в интернете, а затем отправили с бомбой к полицейским, дистанционно подорвав.

Старший лейтенант Денис Братущенко, который ценой своей жизни, возможно, предотвратил теракт, пришел на службу в полицию в 2019 году, у него остались жена и двое несовершеннолетних детей. Полиция обещала помочь его семье.

Если версия о том, что у подрывника были кураторы из украинских спецслужб, подтвердится, в уголовном деле может появиться ст. 205 УК РФ («Теракт»).

Напомним при этом, что похожую атаку на столичных полицейских в конце прошлого года совершил выходец из Ивановской области 24-летний Павел Голубенко. Он погиб при взрыве вместе с двумя сотрудниками ДПС. По версии следствия, молодой человек также вначале наделал долгов, затем попал под влияние дистанционных мошенников, а в итоге и СБУ.

Сергей Сергеев