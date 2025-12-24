Мошенники сослужили СБУ

Как стало известно “Ъ”, взрыв, жертвами которого стали двое московских полицейских, совершил 24-летний рабочий из Ивановской области. По версии следствия, он находился под контролем мошенников, скорее всего действовавших в интересах сотрудников украинских спецслужб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В 1:30 ночи 24 декабря жителей Елецкой улицы разбудил взрыв, прогремевший неподалеку от ОВД по району Орехово-Борисово.

Съехавшиеся на место стражи порядка обнаружили поврежденный ударной волной и осколками служебный автомобиль, двух тяжелораненых полицейских и труп мужчины.

Патрульных доставили в больницу, однако 25-летнего Максима Горбунова и 24-летнего Илью Климанова спасти не удалось. Оба погибших были лейтенантами. Максим Горбунов отслужил три года, у него остались супруга и девятимесячная дочь. Илья Климанов поступил на службу в ОВД всего два года назад. В МВД пообещали помочь семьям погибших сотрудников.

В следственных органах ГСУ СКР возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) УК и ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывных устройств) УК.

По горячим следам было установлено, что стражи порядка решили проверить мужчину, который себя подозрительно вел — заглядывал под машины, словно планируя что-то под них подложить.

Учитывая, что 22 декабря неподалеку, на Ясеневой улице, в результате взрыва бомбы в машине погиб начальник управления оперативной подготовки вооруженных сил генерал-лейтенант Фанил Сарваров, стражи порядка, очевидно, предположили, что имеют дело не с закладчиком наркотиков, а с террористом. Однако, когда полицейские приблизились к подозреваемому, раздался взрыв.

По предварительным данным, с собой у мужчины была осколочно-фугасная бомба, эквивалентная по мощности 300 г тротила.

Источники “Ъ” рассказали, что установить личность взрывника помог паспорт, находившийся в кармане его одежды. Предполагаемым злоумышленником оказался 24-летний житель небольшого поселка в Ивановской области. Проверяя его переписки в мессенджерах и соцсетях, участники расследования установили, что мужчина, трудившийся разнорабочим, попал под влияние дистанционных мошенников, которые отправили его выполнять задание в Москву. По дороге через тайник фигурант получил бомбу, которую пытался установить и подорвать возле отдела полиции.

С экстремистами мужчина, по данным источников “Ъ”, связан не был. Тем не менее его проверяют на причастность и к другим преступлениям террористической направленности, которые он также мог совершить по заданию мошенников.

Николай Сергеев