КСП нашла в ярославском фонде капремонта нарушения на 61 млн рублей

Контрольно-счетная палата (КСП) Ярославской области выявила нарушения на 61 млн руб. при использовании региональным фондом содействия капремонту МКД средств областного бюджета. Такие данные приведены в отчете КСП о результатах деятельности за 2025 год, данные из которого опубликовал портал Yarnews.

Фото: Прокуратура Ярославской области

КСП проверяла законность и эффективность использования бюджетных средств, предоставленных фонду капремонта в качестве субсидий в 2023-2025 годах. Специалисты отметили, что в проверяемый период систематически не выполнялся краткосрочный план. В качестве причин приведены некорректные проекты ремонта, срыв подрядчиками сроков проведения работ, отсутствие исполнителей на торгах и другие.

Еще одна причина, негативно повлиявшая на ход реализации программы капремонта, — рост задолженности собственников по взносам на капремонт. В КСП считают, что фонд не проводит системную и эффективную работу по ее взысканию.

Нарушения на общую сумму 61,7 млн руб. были выявлены в части использования средств областного бюджета. Они были связаны с несоблюдением порядков и условий предоставления субсидий, с использованием имущества фонда, с оплатой труда. В частности, фонд оплатил ремонт служебного автомобиля на сумму 200 тыс. руб. При этом виновником ДТП был экс-глава фонда. Как отмечают в КСП, размер ущерба может вырасти, так как суд рассматривает иск о взыскании с фонда 1,1 млн руб. убытков, причиненных машине другого участника аварии. Также КСП выявила факты приемки невыполненных работ на 500 тыс. руб.

По результатам проверки КСП призвала руководство фонда к устранению нарушений, взысканию ущерба и привлечению к ответственности должностных лиц.

