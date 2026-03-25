До 14 выросло число раненых при атаках БПЛА на курское предприятие

Количество пострадавших при двух ударах БПЛА по агропредприятию «Велес-агро» в Хомутовском районе Курской области выросло с 13 до 14. Это следует из ежедневной сводки губернатора Александра Хинштейна. Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», еще один человек погиб.

Глава региона уточнил, что все раненые доставлены в областную больницу. В населенном пункте уничтожен автомобиль. Также за сутки из-за атак ВСУ получил серьезные разрушения частный дом в селе Песчаное Беловского района. Он не подлежит восстановлению.

По данным Rusprofile, ООО «Велес-агро» было зарегистрировано в селе Гламаздино Хомутовского района Курской области в январе 2007 года для выращивания однолетних культур. Уставный капитал — 100 тыс. руб. Гендиректор — Мария Волосенко. Выручка по итогам 2024 года составила 6,4 млрд руб., чистая прибыль — 75 млн руб. Единственный владелец — столичное АО «Моснефтегазстройкомплект» (собственники скрыты; занимается складированием и хранением). Общество является учредителем 16 юрлиц, в том числе курских ООО «Олымский сахарный завод», ООО «Агрокомплекс "Глушковский"», ООО «Нива», ООО «Агрокомплекс "Олымский"», ООО «Теткинский сахарный завод», ООО «Курская агропромышленная компания».

Всего с 9:00 24 марта до 7:00 25 марта над Курской областью сбили 30 беспилотников различного типа. Также ВСУ четыре раза сбросили взрывные устройства с БПЛА и трижды открыли огонь из артиллерии.

Сутками ранее при ударах ВСУ в Курской области пострадал один человек. 42-летнего мужчину с различными ранениями и переломами отправили в больницу.

Алина Морозова