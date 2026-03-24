Один человек погиб и шестеро пострадали при ударе ВСУ по Курской области

В результате удара ВСУ по Курской области один мирный житель погиб и шестеро пострадали. Атака была произведена в селе Гламаздино Хомутовского района, уточнил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава региона добавил, что подробности случившегося уточняются. На место выехали оперативные службы.

За минувшие сутки при атаках ВСУ в Курской области пострадал один человек. 42-летнего мужчину доставили в областную больницу.

Алина Морозова