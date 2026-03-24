Один человек пострадал при атаках ВСУ на Курскую область за сутки

В Курской области за сутки при атаках ВСУ пострадал один человек. 42-летний мужчина получил слепое осколочное ранение шеи, правого плеча, перелом плечевой кости, правого предплечья и правого бедра. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, атака была произведена в селе Илек Беловского района. Пострадавшего доставили в областную больницу. На месте удара поврежден автомобиль.

Также за сутки из-за атак ВСУ получили разрушения склад, ограждение, ворота крестьянско-фермерского хозяйства и три автомобиля в Хомутовском районе, КамАЗ и забор частного домовладения в Медвенском районе. Последствия украинских ударов установлены и в двух населенных пунктах Обоянского района. В селе Долженково сгорели автомобиль, гараж и сарай, были выбиты окна в здании амбулатории. В деревне Горяйново пострадали стена дома и машина.

Как уточнил господин Хинштейн, с 9:00 23 марта до 7:00 24 марта над Курской областью ликвидировали 88 беспилотников. Также в регионе 13 раз сбросили взрывные устройства с дронов. 26 раз ВСУ обстреляли приграничные муниципалитеты из артиллерии.

За прошедшие выходные при обстрелах Курской области были ранены два человека.

