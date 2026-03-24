Дроны ударили по предприятию в Курской области: 13 человек ранены, один погиб

Губернатор Александр Хинштейн вечером 24 марта сообщил о повторном ударе БПЛА по агропромышленному предприятию «Велес-агро» в селе Гламаздино Хомутовского района. В результате атаки пострадали еще семь человек. Таким образом общее число раненых достигло 13. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате первого удара FPV-дрона также есть погибший. По информации главы региона, это 55-летний водитель предприятия.

Господин Хинштейн уточнил, что новый удар был нанесен в течение часа после первого.

«В общей сложности двое человек — в тяжелом состоянии, еще у одиннадцати — ранения различной степени тяжести. Вся помощь будет оказана, доставляем пострадавших в центр сочетанной травмы областной клинической больницы. Наши врачи сделают все, чтобы поставить людей на ноги»,— написал Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

За предыдущие сутки в Курской области в результате атак ВСУ пострадал один человек — 42-летний мужчина получил слепое осколочное ранение шеи, правого плеча, перелом плечевой кости, правого предплечья и правого бедра.

Денис Данилов