Пулково возобновляет работу, отбой воздушной опасности

В Пулково сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.

В Ленинградской области дан отбой опасности БПЛА, передает глава региона Александр Дрозденко. Аналогичное сообщение пришло жителям Санкт-Петербурга.

В связи с закрытием воздушного пространства на вылет из петербургской авиагавани более чем на два часа задержаны 49 рейсов, 21 — отменен. С запасных аэродромов ожидается 12 бортов. Меры были введены для обеспечения безопасности полетов после атаки беспилотников ночью 25 марта. Опасность была объявлена на территории Петербурга и Ленобласти.

На момент публикации над областью сбиты 56 БПЛА. Возник пожар в порту Усть-Луга и повреждена кровля дома в Выборге. В Кронштадте повреждения получило остекление нескольких жилых домов и автомобилей.

