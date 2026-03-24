WSJ: Пентагон планирует направить на Ближний Восток 3 тыс. военнослужащих

США планируют дополнительно направить на Ближний Восток 3 тыс. военнослужащих. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на двух американских чиновников.

Как рассказали собеседники агентства, Пентагон направит на Ближний Восток военнослужащих из «элитной 82-й воздушно-десантной дивизии» ВС США. По их словам, письменный приказ ожидается в ближайшие часы. Источники также отметили, что решение о вводе войск в Иран пока еще не принято.

О планах США направить «тысячи военнослужащих» 82-й дивизии сообщил также Reuters со ссылкой на двух «осведомленных чиновников». Как отмечается в публикации, наращивание группировки расширит возможности для проведения операций в будущем. В агентстве добавили, что Пентагон направил их за комментарием в администрацию США. В Белом доме на запрос не ответили.

Как сообщила журналистка Fox News Дженнифер Гриффин в X, командиру 82-й воздушно-десантной дивизии генерал-майору Брэндону Тегтмайеру, его командному составу и сотрудникам штаба было приказано направиться на Ближний Восток.

По информации Fox News, Белый дом обсуждает возможность направить дивизию в регион для возможных наземных операций. Госпожа Гриффин напомнила о предположениях, что США могут попробовать захватить остров Харг или другие цели на территории Ирана.

23 марта президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с иранской стороной, после которых он ввел пятидневный мораторий на удары по энергетическим объектам Исламской Республики. В Тегеране отрицают какие-либо контакты с Вашингтоном.