Депутата Швыткина похоронят на кладбище Бадалык на Аллее Славы в Красноярке

Прощание с депутатом и зампредом комитета Госдумы по обороне Юрием Швыткиным 27 марта пройдет в Красноярске в ЦКБ. Церемония начнется в 12:00. После этого он будет захоронен на кладбище Бадалык на Аллее Славы, сообщается в его Telegram-канале.

Юрий Швыткин был депутатом Заксобрания Красноярского края с 2001 года. В 2016 году он стал депутатом Госдумы, избравшись по одномандатному округу, а в 2021-м был переизбран. В 2024 году в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в составе штаба бригады БПЛА. Умер 23 марта в возрасте 60 лет. Планировалось, что прощание с политиком пройдет в Москве и Красноярске.