Депутата Швыткина похоронят 27 марта в Красноярске

Прощание с зампредом комитета Госдумы по обороне Юрием Швыткиным пройдет в Москве и Красноярске. Похоронят депутата в Красноярске, сообщила «РИА Новости» его пресс-секретарь Любовь Кауфман. ТАСС со ссылкой на органы региональной власти пишет, что церемония предварительно назначена на 27 марта.

Юрий Швыткин умер накануне в возрасте 60 лет. Помощник депутата рассказал красноярскому NGS24.RU, что причина смерти пока неизвестна. По его словам, парламентарий лег на плановое медицинское обследование в одну из московских больниц, где позднее скончался.

С 2001 года Юрий Швыткин был депутатом заксобрания Красноярского края. В 2016-м стал депутатом Госдумы по одномандатному округу (Красноярский край). Переизбран в 2021 году. В 2024 году несколько месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА.