Kathimerini: авианосец USS Gerald R. Ford возвращается на критскую базу НАТО

Американский авианосец USS Gerald R. Ford, на борту которого случился пожар, вернется на военно-морскую базу НАТО на Крите на следующей неделе. Об этом сообщило греческое издание Kathimerini со ссылкой на источники.

По словам источника, корабль прибудет для дозаправки и расследования причин пожара в прачечной авианосца. Как пишет издание, один из рассматриваемых сценариев предполагает, что члены экипажа могли умышленно устроить поджог, чтобы прекратить длительную миссию корабля из-за эскалации на Ближнем Востоке.

12 марта в прачечной авианосца USS Gerald R. Ford, находящегося в Красном море, начался пожар. Пострадали два моряка. По данным The New York Times, огонь тушили более 30 часов, а в результате ЧП более 600 моряков лишились кроватей и спят на полу. Значительных повреждений корабль не получил. В феврале на борту авианосца фиксировались сбои в системе водоснабжения и канализации.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Тегеран наносит ответные удары по американским военным объектам в Персидском заливе. Также Исламская Республика почти полностью перекрыла судоходство в Ормузском проливе, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

О развитии ситуации — в онлайн-трансляции «Ъ».