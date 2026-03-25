В ТПП оценили преимущества для бизнеса срока давности по искам о приватизации

Введение срока исковой давности в 10 лет по спорам об истребовании приватизированного имущества позволит гарантировать право собственности и уравнять позиции бизнеса и государства. Об этом ТАСС заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Вадим Чубаров, комментируя законопроект Минэкономразвития.

Государство и муниципальные образования с помощью прокуратуры «довольно часто пытаются вернуть себе дорогостоящие активы через 20 и более лет», отметил Вадим Чубаров. Он добавил, что пресекательный срок, который вводит проект, не распространяется на антикоррупционные иски, на изъятие имущества, которое используется в экстремистских целях, а также на случаи нарушения законодательства о стратегических предприятиях.

Вадим Чубаров сообщил, что ТПП поддерживает предложенный подход. По его словам, принятие законопроекта позволит предоставить гарантии права собственности предпринимателям, которые вложились в приватизированные предприятия.

23 марта «Ведомости» и РБК писали со ссылкой на источники, что правительственная комиссия одобрила законопроект Минэкономразвития об установлении десятилетнего срока исковой давности для оспаривания сделок по приватизации. Согласно документу, десятилетний период будет применяться не только для будущих требований, но и для уже существующих, судебные решения по которым еще не вступили в силу.

