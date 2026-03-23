Правкомиссия одобрила проект о сроке давности при оспаривании сделок приватизации

Правительственная комиссия поддержала законопроект, устанавливающий 10-летний срок исковой давности для оспаривания сделок по приватизации. Об этом сообщили РБК и «Ведомости» со ссылкой на источники.

Законопроект подготовило Минэкономики. Его одобрили Минфин, Минюст и Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. В случае принятия закона суды должны будут отклонять иски, поданные более чем через 10 лет с момента выбытия имущества из публичной собственности.

По задумке авторов инициативы, поправки должны защитить права добросовестных приобретателей имущества. Законопроект не распространяется на антикоррупционные иски, изъятие имущества, используемого в экстремистских целях, а также на случаи нарушения законодательства о стратегических предприятиях.

Подробнее — в материале «Ъ» «Приватизации назначили срок».