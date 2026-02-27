Приватизации назначили срок

Совет по кодификации гражданского законодательства при президенте в целом поддержал подготовленный Минэкономики законопроект о сроках давности при оспаривании сделок приватизации. Проблему, которая активно обсуждалась властью и бизнесом на протяжении последних лет, планируется решить прямым закреплением в Гражданском кодексе (ГК) ограничения — иски об истребовании такого имущества не могут подаваться по истечении десяти лет с момента его выбытия из публичной собственности. Бизнес в лице Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) инициативу поддержал, отмечая, что неопределенность в этом вопросе является одной из самых острых проблем инвестиционного климата в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В пятницу, 27 февраля, в Великом Новгороде на выездном заседании Совета по кодификации гражданского законодательства при президенте рассматривался подготовленный Минэкономики законопроект о сроках давности при оспаривании сделок приватизации. Как сообщил на заседании глава ведомства Максим Решетников, представленный совету документ является «консолидированной позицией правительства».

Согласно законопроекту, в ст. 217 ГК, регулирующую общие положения о приватизации, предлагается включить сроки давности для подачи исков об истребовании приватизированного с нарушениями имущества. Сами сроки предлагаются те же, что и по общему правилу, закрепленному в ГК,— три года с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, но, как указано в проекте, «во всяком случае» не более десяти лет с момента выбытия имущества из публичной собственности. Суды, таким образом, должны будут отклонять иски, поданные с нарушением этого срока давности.

Десятилетний период будет применяться не только для будущих требований, но и для уже существующих, судебные решения по которым еще не вступили в силу.

Есть и ряд исключений: законопроект не распространяется на антикоррупционные иски, на изъятие имущества, используемого в экстремистских целях, а также на случаи нарушения законодательства о стратегических предприятиях.

Максим Решетников на заседании отметил: среди юристов есть мнение, что предлагаемые нормы избыточны, поскольку дублируют общие положения ГК об исковой давности, а Конституционный суд (КС) уже высказывался об их применении в делах о нарушениях порядка приватизации (см. “Ъ” от 11 октября 2024 года). Но, по мнению министра, «именно включение четкой нормы и однозначное указание момента», с которого исчисляется десятилетний срок давности, дадут «сигнал о гарантиях собственности».

Также, как следовало из слов Максима Решетникова, Минэкономики намеренно не стало увязывать применение исковой давности с вопросом о добросовестности приобретения имущества, поскольку это «означало бы сигнал бизнесу об избирательности данной нормы». К тому же, добавил министр, сейчас критерии добросовестности очевидно не совпадают с представлениями о ней 30-летней давности. Вопрос указания добросовестности или, напротив, недобросовестности собственника, отметил председатель Совета по кодификации, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, обсуждался советом — к нему можно будет вернуться в ходе доработки законопроекта.

В целом, по словам Максима Решетникова, в условиях «сложного этапа», который сейчас проходит экономика, перед многими предпринимателями встают вопросы докапитализации, отказа от выплаты дивидендов, реструктуризации долгов — такие решения можно принимать только при полной уверенности в долгосрочности владения своим активом.

На фоне новостей об изъятии частных предприятий, признал он, сделать это «крайне затруднительно». В связи с этим, подчеркнул министр, «удержание доверия собственников, многие из которых развивали компании с середины 90-х, становится такой же первоочередной задачей, как поиск и привлечение новых инвестиций».

По данным Минэкономики, начиная с периода 1991–1994 годов в РФ приватизировано 110 тыс. госпредприятий. Проблема деприватизации со ссылкой на «недобросовестность» собственников обсуждается не менее трех лет — неоднократно вопрос о необходимости ограничения возможности пересмотра итогов приватизации 90-х годов поднимал РСПП. В пятницу на заседании глава объединения Александр Шохин вновь напомнил, что это одна из острых проблем, влияющих на инвестиционную привлекательность российской экономики. По его словам, сложилась «устойчивая судебная практика», позволяющая не применять сроки давности при оспаривании приватизации — даже после решения КС. Основная часть сделок, напомнил глава РСПП, совершена около 30 лет назад, когда сами активы находились в изношенном состоянии, а изъятие происходит уже несопоставимо более ценного имущества. При этом, добавил Александр Шохин, новые добросовестные собственники фактически не могут защитить свои права, поскольку не участвовали в сделках приватизации. Законопроект Минэкономики, по его словам, РСПП поддерживает.

Поддержку документ получил и от Совета по кодификации — с замечаниями, которые могут быть доработаны ко второму чтению. Как отмечается в проекте заключения, совет поддерживает стремление «устранить правовую неопределенность» в данном вопросе — это позволит исправить складывающиеся в судебной практике подходы. Так, сейчас, отмечают президентские юристы, суды нередко неверно определяют начало течения срока исковой давности, отсчитывая его с даты недавних «надзорных мероприятий» по проверке законности приватизации, проведенной почти 20 лет назад. Вместе с тем совет считает необходимым несколько уточнить формулировки: при буквальном толковании законопроекта есть риск, что сроки давности будут применяться только в отношении незаконно приватизированных вещей, в то время как речь может идти также об акциях и долях в ООО.

Евгения Крючкова