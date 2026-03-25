Москвичам рекомендовали пользоваться метро из-за возможных ограничений движения

В центре и на западе Москвы сегодня возможны локальные перекрытия. Из-за этого Дептранс советует использовать для поездок метро.

Причины перекрытий в ведомстве не уточнили. Утром и вечером также возможно образование гололедицы. Водителей просят не совершать резких маневров.

Вчера в трех округах Москвы — ЦАО, САО и СВАО — временно перекрывали несколько улиц. В столицу с трехдневным визитом прибыл премьер-министр Вьетнама Фам Минь Тинь.