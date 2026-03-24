Москвичей предупредили о перекрытии нескольких улиц в центре

Сегодня в трех округах Москвы — ЦАО, САО и СВАО — временно перекроют несколько улиц, сообщили в пресс-службе столичного дептранса.

По состоянию на 9:25 мск движение закрыто: на внутренней стороне Садового кольца в районе Новинского бульвара; на внешней стороне Садового кольца в районе Сухаревской площади; на проспекте Мира в районе д. 127 по направлению в центр; на Дмитровском и Коровинском шоссе по направлению в центр в районе станции метро «Селигерская»; на съезде с улицы Валаамская на Дмитровское шоссе.

Москвичам рекомендовали воспользоваться метро. Если же планируется поездка на машине, следует планировать маршрут заранее, закладывать больше времени на дорогу и избегать движения в часы разъезда, посоветовали в дептрансе. Причины перекрытий в ведомстве не уточнили.