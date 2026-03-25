L'AntiDiplomatico: ЕС отложил обсуждение запрета российской нефти из-за Ирана

Европейская комиссия отложила обсуждение полного запрета на импорт российской нефти из-за эскалации на Ближнем Востоке. Об этом сообщило итальянское издание L’AntiDiplomatico.

Согласно публикации, конфликт США и Ирана разрушил планы Евросоюза о полном запрете импорта российской нефти, который изначально планировали рассмотреть на заседании 15 апреля. Вместо этого обсуждение перенесли на неопределенный срок.

Помимо внешнего фактора, на решение Брюсселя существенно повлиял и раскол внутри ЕС по вопросам поставок нефти, пишет издание. Словакия и Венгрия продолжают получать ресурсы по трубопроводу «Дружба» благодаря исключениям, которые собирались отменить новым пакетом санкций.

Представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен накануне подтвердила, что обсуждение плана запрета было снято с повестки дня и новая дата еще не определена. Ранее Брюссель планировал представить законодательные предложения в начале 2026 года с целью полного запрета ввоза российской нефти не позднее конца 2027 года.