Еврокомиссия отложила представление плана по запрету импорта российской нефти

Европейская комиссия (ЕК) отложила представление плана по запрету импорта российской нефти и не назвала новой даты, сообщает Reuters. Обсуждать эту тему собирались на заседании ЕК 15 апреля.

«У меня, прежде всего, нет новой даты, которую я могла бы назвать. Но я могу вас заверить, что мы по-прежнему привержены представлению этого предложения»,— пояснила представитель ЕК Ана Кайза Итконен. Она напомнила слова главы организации Урсулы фон дер Ляйен о том, что возвращение к поставкам энергоносителей из России стало бы для Европы «стратегической ошибкой».

На прошлой неделе агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что ЕС может отложить отказ от российской нефти из-за проблем с поставками энергоносителя с Ближнего Востока. При этом, согласно плану сообщества, Европа полностью откажется от энергоносителей из РФ к 2027 года.