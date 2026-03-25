Кандидатура Владимира Радула предложена на пост первого вице-мэра Томска

Пост первого вице-мэра Томска займет Владимир Радул. Вопрос о согласовании его кандидатуры внесен в повестку дня сессии городской думы.

В настоящее время у главы Томска Дмитрия Махини один первый заместитель — Николай Глебович. Как писал «Ъ-Сибирь», в феврале этого года мэр внес в гордуму проект изменений структуры администрации, предполагающий наличие в штате двух первых заместителей градоначальника. Господин Радул занимает пост вице-мэра по безопасности и общим вопросам.

Сессия муниципального парламента назначена на 27 марта.

