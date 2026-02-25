Мэр Томска назначит второго первого заместителя

Глава Томска Дмитрий Махиня планирует увеличить число своих первых заместителей. Это следует из внесенного в городскую думу мэрией проекта изменений структуры администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Предлагаемые… изменения структуры администрации города Томска не приведут к увеличению штатной численности и росту расходов бюджета…, поскольку одна из штатных единиц должности заместителя мэра будет упразднена и заменена второй должностью первого заместителя…»,— говорится в пояснительной записке к проекту решения муниципального парламента.

Согласно записке, полномочия между первыми вице-мэрами будут распределены «с учетом приоритетности и оперативности решения вопросов». Необходимые для этого изменения предполагается внести в распоряжение мэрии от 2024 года «О распределении полномочий в администрации города Томска».

Согласно сайту мэрии, в настоящее время у Дмитрия Махини один первый заместитель — Николай Глебович. Посты вице-мэров занимают Алексей Макаров (по строительству и жилищной политике), Анна Мальсагова (начальник департамента финансов), Дмитрий Путров (начальник департамента городского хозяйства), Владимир Радул (по безопасности и общим вопросам), Ирина Фрайндт (по экономическому развитию), Денис Хафизов (начальник департамента дорожной деятельности и благоустройства) и Константин Чубенко (по социальной политике).

Как писал «Ъ-Сибирь», в начале 2026 года в штатном расписании мэрии была ликвидирована ставка начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства. Руководителем департамента стал вице-мэр Денис Хафизов.

Сессия муниципального парламента, в повестку дня которой внесен вопрос об изменении структуры мэрии, состоится 27 февраля.

Валерий Лавский