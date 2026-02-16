В США отправятся депутаты минимум четырех партий Госдумы

Делегация Госдумы, которая готовится к визиту в США, будет сформирована из представителей как минимум четырех парламентских партий и нескольких профильных комитетов. Не попасть на переговоры может самая малочисленная фракция нижней палаты парламента — «Новые люди».

Как сообщил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, основу делегации составят члены его комитета, однако в нее войдут и представители других думских структур. «Больше всего представителей будет от "Единой России". Но по международной тематике у нас в Думе нет различия между партиями в подходах к целям и задачам. У нас определяет всю внешнеполитическую деятельность президент»,— добавил он.

Главной темой переговоров, как ожидается, станет создание предпосылок для дальнейшего взаимодействия в экономике, спорте, культуре и других областях. «На такой встрече может звучать только готовность или неготовность российских парламентариев и американских конгрессменов лоббировать улучшение климата»,— сказал первый зампред комитета по международным делам Дмитрий Новиков.

В январе член Палаты представителей Конгресса США Анна Паулина Луна получила разрешение от Госдепа на визит в Вашингтон четырех депутатов Госдумы России. О подготовке встречи представителей Госдумы и Конгресса стало известно в сентябре 2025 года.