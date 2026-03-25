Глава Россельхознадзора объявил о ликвидации новосибирских очагов пастереллеза

В Новосибирской области ликвидированы все очаги и зоны риска распространения пастереллеза. Об этом заявил руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Данкверт

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы столкнулись с нестандартной, мутированной формой болезни, несмотря на то, что она давно изучена. Для предотвращения источника заболевания были приняты превентивные, достаточно жесткие меры с целью сдерживания его дальнейшего распространения»,— отметил он (цитата по «Интерфаксу»).

Как писал «Ъ-Сибирь», господин Данкверт возглавлял рабочую группу специалистов, направленных федеральными властями в Новосибирскую область для изучения ситуации.

По данным правительства Новосибирской области, к 23 марта 200 семей получили в качестве компенсации за изъятых животных 61 млн руб.

Валерий Лавский