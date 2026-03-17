Глава Россельхознадзора изучит эпизоотическую ситуацию в Новосибирской области

Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт возглавил рабочую группу специалистов, направленных федеральными властями в Новосибирскую область. О создании группы сообщила пресс-служба российского правительства.

«В рамках выезда будут проанализированы принятые на местах меры по обеспечению ветеринарного благополучия крупного рогатого скота»,— говорится в сообщении.

Группа направлена по инициативе российского вице-премьера Дмитрия Патрушева. В ее состав вошли представители Министерства сельского хозяйства.

17 марта правительство Новосибирской области приняло решение выделить 110 млн руб. управлению ветеринарии и 80 млн руб. — министерству труда и социального развития. Средства пойдут на выплаты владельцам скота, изъятого при противоэпизоотических мероприятиях.

Валерий Лавский