Axios: США обсуждают возможность переговоров с Ираном 26 марта

Делегация США и посредники обсуждают проведение переговоров с Ираном на высоком уровне 26 марта, сообщает Axios со ссылкой на два источника. По информации издания, в случае подтверждения саммита, в нем может принять участие американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

По данным издания, США представили Ирану предложение из 15 пунктов по возможной сделке, которое включает часть требований, которые американская сторона выдвигала на переговорах в Женеве. По словам собеседника издания, США сообщили Израилю о согласии Ирана отказаться от запасов высокообогащенного урана, усилить инспекции ООН, ограничить дальность баллистических ракет, а также сократить поддержку прокси-сил.

Как сообщают израильские источники Axios, премьер-министр Биньямин Нетаньяху обеспокоен, что возможная сделка не будет соответствовать целям Израиля. В администрации США признают, что канал связи с Ираном остается ненадежным, а внутри самого Тегерана царит хаос в вопросах принятия решений.

Вашингтон ждет ответа от иранской стороны. По словам источников, посредники предлагали временное прекращение огня для проведения детальных переговоров, но Белый дом отказал.